Milli Eğitim Bakanı Tekin: Teknolojik Gelişmelere Adaptasyon Önemli
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen 'Evliya Çelebi'nin İzinde' sergisini ziyaretinde, öğrencilerin teknolojik gelişmelere adapte olmalarını ve bunları insanlık için kullanmalarını arzuladıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğrencilerimizin teknolojik gelişmelere adapte olmalarını, bunları insanlığın iyiliği için kullanabilmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen " Evliya Çelebi'nin İzinde" sergisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen " Evliya Çelebi'nin İzinde" projesi kapsamında hazırlanan ve Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinden ilham alınarak oluşturulan yaklaşık 50 eserin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergide hikaye anlatıcısı öğretmen Ümmühan Akbaş, Evliya Çelebi'nin yaşamını, gezilerini ve "kendine varış" yolculuğunu anlattı.

Tekin, sergi ziyaretinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenler ile Sultangazi Bilim Merkezleri ve çeşitli kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen "3. Rami Bilim Şenliği"ni ziyaret etti.

Tekin, buradaki konuşmasında, "Biz öğrencilerimizin teknolojik gelişmelere adapte olmalarını, bunları insanlığın iyiliği için kullanabilmelerini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Teknolojik gelişmeleri eğitim öğretim sistemine adapte etmeyi istediklerini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Rami Bilim Şenliği çok güzel bir örnek olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sloganınızı da çok beğendik: 'İyiliğin Mucitleri'. Tam benim istediğim şey bu zaten. Teknolojik gelişmelerin tamamının, insanlığın temel hak ve hürriyetleri, adaleti, iyiliği için olması gerekiyor."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
