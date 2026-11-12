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Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de Bahçeli'ye kardeşi için taziye ziyaretinde bulundu

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de Bahçeli'ye kardeşi için taziye ziyaretinde bulundu Haber Videosunu İzle
Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de Bahçeli'ye kardeşi için taziye ziyaretinde bulundu
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu arasında MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu. Tekin, 2 Kasım'da yaşamını yitiren kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziyelerini iletti ve Bahçeli'ye kızının düğün davetiyesi ile iki kitap verdi.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere verilen arada kız kardeşi Serpil Bahçeli'yi kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu. Tekin, Bahçeli'ye kızının düğün davetiyesi ile Bakanlık tarafından Türk dünyasına ilişkin hazırlanan iki kitabı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede Tekin, Bahçeli'nin 2 Kasım'da yaşamını yitiren kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziyelerini iletti.

Tekin ayrıca Bahçeli'ye kızının düğün davetiyesi ile Bakanlık tarafından temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik hazırlanan "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" adlı kitapları verdi.

Kaynak: ANKA
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