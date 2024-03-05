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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıflarda gelecek eğitim döneminde uygulanacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilk önce 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda uygulanacağını açıkladı. Bakan Tekin, "Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda, önümüzdeki haftalarda tamamlanacak. Kademeli olarak uygulamaya geçilecek." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunarak kademeli olarak uygulanacak müfredatın 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında başlayacağını söyledi.

Bakan Tekin, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilere yeni müfredatla ilgili bilgi verdi. Buna göre, uygulama 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak. Çalışmalar tamamlanınca yeni müfredat kamuoyuna tanıtılacak.

MATEMATİK DERSİNDEN BAZI KONULAR ÇIKARILDI MI?

Matematik dersinden bazı konuların çıkarıldığına yönelik iddiaları da yanıtlayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Talim Terbiye Kurulumuzun çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Müfredat hazırlığı için alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 40'ı akademisyen, gerisi öğretmen. İşin bilimsel boyutunda ilgili akademisyenler, uygulamada da öğretmenler var. Bunlara göre değerlendiriliyor.

Bizim önemsediğimiz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredatı ortaya koyacak."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

VATANSEVER:

Evrim teorisinin yeniden müfredata eklenmesini doğru buluyorum.

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Tutankamon Hoca:

Evrimi koymazlar deniz suyuyla nasıl abdest alınır onu koyarlar :) değiştire değiştire 24 senede yetiştirdikleri nesili görüyoruz

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haksız mıyım:

insanlar neden siyah saçlıdır sorusuna, ''hindistan cevizlerinin arasında kaldıkları için' diye cevap veren teoriden bahsediyorsunnnn:))) onu yiyen kalmış mı la hala...sahte fosil üretimlerinden bilimsel teori(!) işte sekülerlerin müthişşş bilimi:)))

yanıt3
yanıt16
haksız mıyım:

sayın bakanın yaptığı bu müfredat değişikliği çok değerlidir. çocuklarımız değerlerini öğrenecek inşallah. kültürüne düşman nesiller, kaybedilmiş nesillerdir

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Nuri Aga:

Açıp bakıp 1 sayfasını okudun mu? Hiç sanmıyorum. Boş yapıyorsun her haberde.

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haksız mıyım:

nurişe...ben eğitim sektöründe 20 yıl çalıştım ve müfredat değişikliğinin neden yapıldığını geçen ggün katıldığım toplantıda dile getirdim. amma siz uyuyun, sonra koyun biz olalım...

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JY:

DIN DERSINI CIKARIN, MATEMATIK FEN BILIMLERI FELSEFE DERSLERINI ZORUNLU YAPIN. GELECEK MATEMATIK VE FEN BILIMLERINDE HERKESIN AZ COK BILMESI LAZIM. DINI EGITIMI AILELER ISTEDIGI KADAR EVDE VERSIN.

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haksız mıyım:

hiç uzatmamış JY... hepimiz birden toptan gavur olalım, cehennemim dibini boylayalım diyorsun yani. sizin gidin kardeş biz istemiyoruz. biz dünyada da insan gibi yaşamak, bilimle gelişmek, ahlakla huzur bulmak istiyoruz.

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Mehmet Vatandaş:

Milli Eğitim değil yaz boz tahtası her bakan değiştiğinde sistem, müfredat değişiyorsa bunun adı milli eğitim olmaz

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corci:

özel okul ücretleri daha da uçacak desenize.

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