Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Vatan toprağını canı pahasına savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA