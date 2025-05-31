Milli Eğitim Bakanı Tekin, İnci Kefali Festivali'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İnci Kefali Festivali'ni Ziyaret Etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ni ziyaret ederek dans gösterilerini izledi ve balık göçünü gördü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı alanı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada Ulupamir Yöresel Dans Topluluğu'nun dans gösterisini izledi. Tekin ve beraberindekiler, balık göçünün izlendiği noktada bir süre balık göçünü izledikten sonra da ilçeden ayrıldı.

Haber: Van

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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