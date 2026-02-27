Bakan Tekin, Ankara'da öğrenci ve öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile birlikte Keçiören'de Kalaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle iftar programında bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okulun spor salonunda düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte orucunu açan Bakan Tekin, iftar sonrası öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrenciler tarafından "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında hazırlanan tasavvuf müzik ve ramazan manileri dinletileriyle Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi.

İftarın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, öğrencilere başarılar diledi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk de katıldı.