Bakan Tekin, Erzurum'da 12 derslikli okulun açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programında öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi. Fener yapımı, boyama etkinlikleri ve meddah gösterileri ile öğrencilerle bir araya geldi.

'MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN' PROGRAMINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Aziziye ilçesi Emel Çatal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programına katıldı. Bakan Tekin, atölye alanlarında öğrenciler ile birlikte dönüşebilir malzemelerle fener yaptı. Öğrencilerle boyama da yapan Bakan Tekin, daha sonra hatıra fotoğraf çekildi. Nasrettin Hoca, meddah gösterileri ve ramazan manileri dinleyen Tekin, iyilik kumbarasına da küçük bir not yazarak attı. Tekin, daha sonra Emel Çatal Anadolu Lisesi öğretmenleri ile toplantı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
