Milli Eğitim Bakanı Tekin, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dilimiz, hem çocuklarımızın kendilerini iyi ifade edebilmeleri hem de bizi bir arada tutan güçlü bir referans kaynağıdır. Teknolojinin tüm dünyayı belirli sınırlara ve dillere mahkum etme tehdidi karşısında her birimiz, Türkçeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne dek büyük bir coğrafyada konuşulan Türkçe, Türk Yüzyılı'nın ses bayrağıdır. Bu vesileyle 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutluyor, bu önemli günün Türk dünyasının ortak mazisi ve mirası olan Türk dilinin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmasını diliyorum."