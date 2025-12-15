Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla Türkçenin önemine vurgu yaptı. Tekin, dilin çocuklar için ifade gücü sunduğunu ve Türkçeye sahip çıkmanın gerekliliğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dilimiz, hem çocuklarımızın kendilerini iyi ifade edebilmeleri hem de bizi bir arada tutan güçlü bir referans kaynağıdır. Teknolojinin tüm dünyayı belirli sınırlara ve dillere mahkum etme tehdidi karşısında her birimiz, Türkçeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne dek büyük bir coğrafyada konuşulan Türkçe, Türk Yüzyılı'nın ses bayrağıdır. Bu vesileyle 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutluyor, bu önemli günün Türk dünyasının ortak mazisi ve mirası olan Türk dilinin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title