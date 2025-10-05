Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dünya Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin "5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü"nü kutladı.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalplere iyiyi, doğruyu ve güzel olanı öğreten, maarif davamızın sahadaki gücü öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İyi ki varsın öğretmenim." ifadesini kullandı.