Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dünya Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlerin önemine dikkat çekti.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalplere iyiyi, doğruyu ve güzel olanı öğreten, maarif davamızın sahadaki gücü öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İyi ki varsın öğretmenim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
500
