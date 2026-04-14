Bakan Tekin'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa'da bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim ortamlarının güvenliği için gereken tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını ve büyük üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

Olayda yaralanan vatandaşlara acil şifa, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, şunları kaydetti:

"Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
