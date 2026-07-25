Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa'da Büyük Erzurum Yayla Şenliği'ne katıldı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde yaşadığımız toplumda, toplumun değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var bizim. Bunlar içinde en güçlü, en dinamik olanları, 'hemşehri dernekleri' diye bildiğimiz bu yapılar." dedi.

Keles Belediyesini ziyaret etmesinin ardından Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunca Keles ilçesinde düzenlenen Büyük Erzurum Yayla Şenliği'ne katılan Tekin, Erzurumlu "Dadaş" olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Erzurum'un Milli Mücadele'nin adeta kalbi konumunda olduğunu vurgulayan Tekin, "İçinde yaşadığımız toplumda, toplumun değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var bizim. Bunlar içinde en güçlü, en dinamik olanları, 'hemşehri dernekleri' diye bildiğimiz bu yapılar." diye konuştu.

Tekin, bu kuruluşları "toplumu bütün hassasiyetleriyle bir arada tutan yapılar" olarak gördüğünü dile getirdi.

Bu sebeple bu yapıların büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Fakat bu 'memleket yapıları' dediğimiz dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, bunlar hepsinden daha önemli. Bunlar çok önemli. Çünkü buralarda iş yapmak gerçekten çok zor. Buralarda farklı siyasi gruplardan, farklı meslek gruplarından arkadaşlar var."

Bakan Tekin, böylesine büyük bir organizasyonu hayata geçirdikleri için Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu da organizasyonun adeta şölen havasında geçtiğini belirtti.

Etkinlikte Erzurum'un kültürünün, dürüstlüğünün, paylaşımının ve yiğitliğinin yer aldığını anlatan Tarıkdaroğlu, "Dolayısıyla bu buluşmaların en kıymetli yanı, bizim bu geleneğimizi, kadim şehrimizin kültürünü hem burada paylaşmak, bunun yanında da gelecek nesillere aktarmak. Bundan dolayı bu tür buluşmaları çok kıymetli ve çok anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyona, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA