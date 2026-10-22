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Milli Eğitim Bakanı Tekin, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'ne gelen Tekin, Destici ile görüştü.

Destici, görüşmenin ardından Tekin'e, Türk bayrağı motifli plaket takdim etti.

Kaynak: AA
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