Milli Eğitim Bakanı Tekin Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü.

Bakan Tekin, Türkiye'ye ziyarette bulunan Amrullayev başkanlığındaki heyeti, Milli Eğitim Bakanlığında ağırladı.

Burada heyetler arası görüşmeden önce açıklamalarda bulunan Tekin, Amrullayev ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

En son birlikte Azerbaycan'da okul açılışına katıldıklarını anımsatan Tekin, iki ülke arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi bulunduğunu, bunu "kardeşlik" olarak tanımladıklarını vurguladı.

Bu ilişkinin kurumsallaşması ve gelecek kuşaklar tarafından da daha güçlü bir şekilde içselleştirilmesi için eğitim bakanlıkları olarak çok yoğun bir çaba içerisinde olunması gerektiğine işaret eden Tekin, "Biz de göreve başladıktan sonra değerli meslektaşımla çok samimi ve verimli bir uyum içerisinde bu ilişkilerimizi yürütüyoruz." dedi.

Azerbaycan'daki Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesinin yerine ilişkin yapılan görüşmelerin ardından Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığının hemen yer ayarladığını aktaran Tekin, Amrullayev'e teşekkürlerini iletti.

Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığının Türkiye Maarif Vakfıyla ilgili süreçleri çok yakından takip ettiğini belirtti.

Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere öğretmen yetiştirmeden "kardeş okul" uygulamasına kadar iki kurum arasındaki ilişkiyi kurumsallaştıracak güçlü adımları hep beraber attıklarını aktaran Tekin, "Gerçekten bu kardeş hukukuna yakışır bir ilişkiyi hep beraber tesis ettik. İnşallah böyle de devam eder. İki ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bizden beklediği, iki ülkenin vatandaşlarının bizden beklediği şey de bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok iyi işbirliğimiz var"

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev de Türkiye'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Azerbaycan'daki Türk okulları için teşekkürlerini ileten Amrullayev, "İstanbul'da Azerbaycanlıların yaşadığı bölgede okul için yer almak bizim için bir ilktir. Türkiye'nin böyle tecrübesi var ama bu bizim için ilk oldu. İstanbul'da ilk Azerbaycan okulunun açılışını birkaç ay sonra birlikte yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Aynı zamanda Şuşa'da mesleki eğitimle ilgili imzaladıkları konuların hızla halledileceğine inandıklarını dile getiren Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 23 yeni meslek okulunun inşası hususunda kararname imzaladığını kaydetti.

Amrullayev, şöyle devam etti:

"Bu binlerce insanın hayatını değiştirecek bir konu. İnşaatların 2030'a kadar tamamlanmasını düşünüyoruz. İmzaladığımız belge 2 değil daha fazla okula uygulanabilir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da okullar açılıyor. Artık orada biri Karabağ Üniversitesi olmak üzere yaklaşık 30 eğitim kurumu faaliyet gösteriyor. 5 bin öğrencimiz, birkaç yüz öğretmenimiz var. Bu, hayatı Karabağ'a geri getiriyor. Oradaki bazı okulların Türkiye'deki okullarla kardeş okul olmasını istiyoruz. Ağdam'da da Türkiye tarafından okul inşa edilecek olması nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok iyi işbirliğimiz var. Bundan da sevinç duyuyoruz. Türkiye'de 45 bin Azerbaycanlı eğitim görüyor. Bu çok ciddi rakamdır. Türkiye'deki yabancı öğrencilerin yüzde 10'undan fazlası Azerbaycanlıdır. Azerbaycan'da eğitim gören yabancı öğrencilerin yüzde 40'ı da Türk vatandaşlarıdır."

Açıklamaların ardından iki bakan heyetler arasındaki görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, MEB Özel Kalem Müdürü Bircan Kolcu, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir yer aldı.