Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Arnavutköy'de bir okulun inşaatında incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Arnavutköy'de bir okulun inşaatında incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy'de inşa edilmekte olan Piri Reis İlkokulu'nda incelemelerde bulunarak, eğitim altyapısında yapılan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy'de yapımı süren Piri Reis İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu, Mehmet Zeki Obdan İlkokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile 32 derslikli ilkokul binası inşaat alanını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002 yılında 350 bin civarında derslik bulunduğunu, bugün ise 750 bin dersliğe sahip olduklarını bildirdi.

Bakan Tekin, "400 bin artış var gibi görünse de aslında o 350 bin dersliğin yarıya yakını, deprem ya da benzer sebeplerle kullanılamaz hale geldi. 750 bin dersliğin tamamına yakını son 22-23 yılda yapıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 22-23 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de devrim niteliğinde işler yaptığını vurgulayan Tekin, "Eğitim öğretim altyapısını, fiziki ve teknolojik altyapıyı dünya standartlarının üzerine taşımış durumdayız. Fiziki altyapı, derslik başına düşen öğrenci, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi göstergeler itibarıyla OECD ortalaması ile hemen hemen aynı durumdayız. Teknolojik altyapı itibarıyla ise UNDP raporlarında Türkiye, okullardaki internet erişimi, akıllı tahta gibi uygulamalarıyla dünyaya örnek gösteriliyor." diye konuştu.

Yusuf Tekin, fiziki altyapının güçlendirilmesinde belediyelerle işbirliğinin önemine işaret ederek "Belediyeler bize okul yapacağımız alan ürettikçe biz belediyelerimizin, o belediyelerde yaşayan halkımızın, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.

Buradaki ziyaretinin ardından Mehmet Zeki Obdan İlkokulunu da ziyaret eden Tekin, öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler, okuldaki eğitim faaliyetleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim süreçlerine etkisiyle ilgili düşüncelerini Bakan Tekin ile paylaştı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
title