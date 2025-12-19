Milli Eğitim Bakanı Tekin, Arnavutköy'de bir okulun inşaatında incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy'de yapımı süren Piri Reis İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu, Mehmet Zeki Obdan İlkokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile 32 derslikli ilkokul binası inşaat alanını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002 yılında 350 bin civarında derslik bulunduğunu, bugün ise 750 bin dersliğe sahip olduklarını bildirdi.

Bakan Tekin, "400 bin artış var gibi görünse de aslında o 350 bin dersliğin yarıya yakını, deprem ya da benzer sebeplerle kullanılamaz hale geldi. 750 bin dersliğin tamamına yakını son 22-23 yılda yapıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 22-23 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de devrim niteliğinde işler yaptığını vurgulayan Tekin, "Eğitim öğretim altyapısını, fiziki ve teknolojik altyapıyı dünya standartlarının üzerine taşımış durumdayız. Fiziki altyapı, derslik başına düşen öğrenci, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi göstergeler itibarıyla OECD ortalaması ile hemen hemen aynı durumdayız. Teknolojik altyapı itibarıyla ise UNDP raporlarında Türkiye, okullardaki internet erişimi, akıllı tahta gibi uygulamalarıyla dünyaya örnek gösteriliyor." diye konuştu.

Yusuf Tekin, fiziki altyapının güçlendirilmesinde belediyelerle işbirliğinin önemine işaret ederek "Belediyeler bize okul yapacağımız alan ürettikçe biz belediyelerimizin, o belediyelerde yaşayan halkımızın, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.

Buradaki ziyaretinin ardından Mehmet Zeki Obdan İlkokulunu da ziyaret eden Tekin, öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler, okuldaki eğitim faaliyetleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim süreçlerine etkisiyle ilgili düşüncelerini Bakan Tekin ile paylaştı.