Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması) Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu an gündemimizde, kısa vadede bu yok"
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması) Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması) Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu an gündemimizde, kısa vadede bu yok"
Kaynak: AA