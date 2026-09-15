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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması) Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu an gündemimizde, kısa vadede bu yok"

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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması) Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması) Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu an gündemimizde, kısa vadede bu yok"

Kaynak: AA
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