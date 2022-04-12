Millî Eğitim Bakanı Özer, Katar'daki Türk öğrencilerle iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'da Türk öğrencilerle iftarda buluştu.

Bakan Özer, Doha ziyaretinin son akşamında Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında Katar'a gönderilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Türk öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Özer, ramazanın manevi ikliminde, aynı iftar sofrasında bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Katar'daki öğrencilerin Türkiye'nin gönüllü elçileri olduğunu söyleyen Bakan Özer, öğrencilerin Türkiye'nin engin tarihi ve kültürel birikimini dost ve kardeş ülke Katar'ın öğrencileriyle paylaştığını ifade etti.

Bakanlığın, 1416 sayılı yasa ile 1929 yılından beri dünyanın farklı ülkelerine öğrenci gönderdiğini kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Bu, Türkiye'nin en fazla önemsediği alanlardan biri. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasetinde, kültüründe, ekonomisinde 1416 bursiyeri olan çok sayıda siyasetçi, doktor, mühendis, şair, yazar, eğitimci bulunuyor. Biz burs programını çok önemsiyoruz. İnşallah, burada da öğrenci sayılarını artıracağız ve bakanlık olarak sizin eğitiminiz boyunca karşılaştığınız sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi, insan sermayesidir. Türkiye sıradan bir ülke değildir. Bölgesinde güçlü, lider bir ülkedir. Bu durumun sürdürülebilir olması, sizin önemli görevler almanıza bağlı. İnanıyorum ki bu görevleri çok güzel şekilde icra edeceksiniz."

Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'ya da kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.

Büyükelçi Göksu da iftar sofrasında öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkelerin eğitimde güçlü iş birlikleri kurmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Özer, Katarlı mevkidaşı tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı

Bakan Özer, Katar programı kapsamında mevkidaşı Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buseyne bint Ali el-Cebr en-Nuaymi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Özer, Doha'da ayrıca Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdurrahman bin Hamad Al Sani ile görüşerek iki ülke arasında kültür alanındaki iş birliklerini değerlendirdi.