Milli Eğitim Bakanı Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
 - Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir Valiliği'ne gelişi Hatıra defterini imzalaması ve salona girişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir Valiliği'ne gelişi

Hatıra defterini imzalaması ve salona girişi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

İzmir Valiliği Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title