Milli Eğitim Bakanı Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir Valiliği'ne gelişi Hatıra defterini imzalaması ve salona girişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir Valiliği'ne gelişi
Hatıra defterini imzalaması ve salona girişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel