Milli Eğitim Bakanı Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir Valiliği'ne gelişi Hatıra defterini imzalaması ve salona girişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir Valiliği'ne gelişi Hatıra defterini imzalaması ve salona girişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel İzmir Valiliği Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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