Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de bir okulu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Yılmaz, bir dizi program kapsamında geldiği Çanakkale'de, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ile merkeze bağlı Kepez beldesindeki Hafız Halil Atan Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerin hazırladığı ramazan programını izleyen Yılmaz, daha sonra 5-A sınıfında öğrencilerle görüştü.

Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere, rutin okul ziyaretleri kapsamında Çanakkale'de bulunduklarını söyledi.

Bakanlık yetkilileriyle ziyaret programlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okullarımızı ziyaret ederiz, öğretmenlerimizle toplantılar yaparız, yönetici buluşmaları yaparız. Dolayısıyla bu buluşmalarda da öğrencilerimizle bir araya geliriz. Hasbihal ederiz. Öğretmen arkadaşlarımızla eğitim programlarımız, eğitim politikalarımız üzerine müzakereler yaparız. Sayın Bakanımızın 'Öğretmenler Odası Buluşması' var. Sınıflarımızda da öğrencilerimizde eğitim üzerine kariyer planlamaları üzerine söyleşiler yaparız. Burada da sınıfımızda İngilizce dersimizde öğrencilerimizi ziyaret ettik. Onlarla kitap okumayla ilgili, kendilerini hayata hazırlamasıyla ilgili çalışmalarıyla ilgili vakitlerini değerlendirmesi ile ilgili bir söyleşimiz oldu."

Yılmaz, okuldaki ramazan etkinliğine de katıldıklarını hatırlatarak, "Çocuklarımızın çok güzel yetenekleri vardı. Bizi karşılayan Hacivat ve Karagöz'ümüz ve onun ekibi sınıfta güzel bir ramazan manisi ile sunum yaptılar. Bir drama atölyesi gerçekleştirdiler. Şen şakrak bir sınıfta, bir öğrenci buluşmamız oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ziyaret sonrası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.