Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Şamlıoğlu, mesleki eğitimin gelişmesi için paydaşların omuz omuza çalışması gerektiğine işaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, İZTO'da düzenlenen "Özel Öğretim Kurumları" toplantısına katılan Şamlıoğlu, mesleki eğitimin gelişmesi için paydaşların omuz omuza çalışması gerektiğine işaret etti.

Mesleki eğitim ile ilgili doğru bir zeminde doğru kararların alınması için çalıştıklarını ifade eden Şamlıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de mesleki eğitim meselesini sadece bir okul olarak göremeyiz. Mesleki eğitim her yerde olması gereken bir hayat tarzı. Mesleki eğitimle ilgili bir algı sorunumuz var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Mesleki eğitimin doğru bir zeminde anlatılması gerekiyor. Gençlerimizin bir girişimci, bir teknisyen olarak güçlü bir şekilde var olmasını sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biri."

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda yetişenlerin, iş hayatına sağlayacağı katkının öneminin arttığını vurguladı.