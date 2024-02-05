Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Adıyaman'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol'a makamında ziyarette bulunan Ökten, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ökten, K-20 Konteyner Kent Yerleşkesi'ndeki Umut İlkokulu'nda da öğrencilerle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi kurslarına ziyaret gerçekleştiren Ökten, depremzede kursiyerlerin taleplerini dinledi.

Bakan Yardımcısı Ökten daha sonra 6 Şubat depremlerinde enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve tedavisi devam eden Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ökten'e ziyaretlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.