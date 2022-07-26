Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi. (Hidayet Türkyılmaz - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel milli eğitim bakanlığı Osman Sezgin Güncel Haberler

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