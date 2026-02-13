Haberler

Milli Eğitim Akademisi'ne Kayıtlar 25 Mart'ta Başlayacak

Milli Eğitim Akademisi, kesin kayıt ve derslerin başlama tarihlerinin 25 Mart-3 Nisan 2026 olarak belirlendiğini duyurdu. Yedek kayıt süreci ise 8-10 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında kayıt ve derslerin başlama süreci belli oldu. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Öğretmen adayları, 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

Yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 7 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Yedek adayların kayıt süreci, 8–10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hazırlık eğitimi kapsamında dersler 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Kayıt süreci öncesinde öğretmen adaylarının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemindeki (MERNİS) adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Detaylı hazırlık eğitimi akademik takvimi akademi.meb.gov.tr web sayfasında duyurulacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
