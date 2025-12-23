Haberler

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Yarın Toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 20. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, 11.00'de Tören Salonu'nda yapılacak.

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 20'nci toplantısını gerçekleştirecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık'ta gerçekleştirdiği son toplantısından yaklaşık üç hafta sonra yarın yeniden bir araya gelecek.

Toplantı saat 11.00'de, Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapılacak.

Komisyonda temsil edilen partiler, görüş ve önerilerini içeren raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Tüm raporların sunulmasından sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonun ortak rapor yazımı konusunu ele almak üzere partilerin gnrup koordinatörleriyle 17 Aralık'ta ve dün bir araya gelmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel



