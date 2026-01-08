Haberler

Milleyha Kuş Cenneti'nde sazlık yangını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Milleyha Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ – Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu

Szymanski'ye talih kuşu! Fenerbahçe paraya para demeyecek
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi

Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi