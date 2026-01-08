Milleyha Kuş Cenneti'nde sazlık yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.
Yangın, akşam saatlerinde 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Alican GÜMÜŞ – Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel