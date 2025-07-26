Milleyha Kuş Cenneti'nde Su Seviyesi Yükseldi, Göçmen Kuşlar Geri Döndü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde temmuz ayın ilk haftasında tamamen kuruyan 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti olarak bilinen alan, suyla doldu. 8 Temmuz'da DHA ekibi tarafından kurak hali görüntülenen bölge eski canlılığına kavuştu, göçmen kuşları da mola vermeye başladı. Suyun denizden gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, temmuz ayını ilk haftasında tamamen kurudu. Her yıl yaklaşık 9-10 ay boyunca su tutan alan, yağışların yetersizliği ve çevresindeki kanalların suyu çekmesi nedeniyle bu yıl tamamen susuz kaldı. Bölgede yaşayan ve üreyen pek çok tür, alandan uzaklaşmak zorunda kaldı. Akdeniz'e yaklaşık 300 metre mesafedeki bölge son iki gündür su tutmaya başladı. Tekrar su dolan alanda da göçmen kuşları mola vermeye başladı.

DHA ekibi tarafından görüntülenen bölgede toplanan suyun nereden nasıl geldiği ise bilinmiyor. Suyun denizden gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.