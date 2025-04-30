Milleyha Kuş Cenneti'nde İnşaat İzni Verilmeyecek

SAMANDAĞ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, "Milleyha Kuş Cenneti'ne inşaat yapılmasına izin verilmeyecek. Bölgeye 5 güvenlik kamerası yerleştirdik. Burayı gece gündüz takip ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Karaçay, makamında düzenlediği basın toplantısında ilçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milleyha Kuş Cenneti olarak da bilinen sulak alanın korunması için hassasiyet gösterdiklerini anlatan Karaçay, koruma altındaki bölgede yapılaşmaya karşı çıktıklarını söyledi. Yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kapsayan Milleyha Sulak Alanı'nın sadece 43 hektarının koruma altında olduğunu hatırlatan Karaçay, "Burası 1997'den beri imara açılmış bir yer. Aynı zamanda maalesef özel mülkiyet. Şu an oraya yazlık kurmaya çalışıyorlar, biz ruhsat vermiyoruz, önüne geçmeye çalışıyoruz .Özel mülkiyet içerisinde ev yaparak 'Biz orayı güzelleştiririz' gibi sözler ile kandırmaya çalışıyorlar. Orayı güzelleştirecek olan şey ahşap evler veya havuzlar değil. Oraya inşaat yapılmaması için her şeyi yapıyoruz. Milleyha Kuş Cenneti'ne inşaat yapılmasına izin verilmeyecek. Bölgeye 5 güvenlik kamerası yerleştirdik. Hepsi kablosuz, güneş enerjisi panelleriyle çalışıyor. Burayı gece gündüz takip ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz sürekli devriye atıyor. Buranın özel mülkiyetten çıkarılıp kamulaştırılması ve resmi bir statü kazandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,