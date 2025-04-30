Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Milleyha Kuş Cenneti'nde İnşaat İzni Verilmeyecek

Milleyha Kuş Cenneti'nde İnşaat İzni Verilmeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Milleyha Kuş Cenneti'nde inşaat yapılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Bölgenin korunması için çeşitli önlemler alındığını ve güvenlik kameraları yerleştirildiğini duyurdu.

SAMANDAĞ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, "Milleyha Kuş Cenneti'ne inşaat yapılmasına izin verilmeyecek. Bölgeye 5 güvenlik kamerası yerleştirdik. Burayı gece gündüz takip ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Karaçay, makamında düzenlediği basın toplantısında ilçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milleyha Kuş Cenneti olarak da bilinen sulak alanın korunması için hassasiyet gösterdiklerini anlatan Karaçay, koruma altındaki bölgede yapılaşmaya karşı çıktıklarını söyledi. Yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kapsayan Milleyha Sulak Alanı'nın sadece 43 hektarının koruma altında olduğunu hatırlatan Karaçay, "Burası 1997'den beri imara açılmış bir yer. Aynı zamanda maalesef özel mülkiyet. Şu an oraya yazlık kurmaya çalışıyorlar, biz ruhsat vermiyoruz, önüne geçmeye çalışıyoruz .Özel mülkiyet içerisinde ev yaparak 'Biz orayı güzelleştiririz' gibi sözler ile kandırmaya çalışıyorlar. Orayı güzelleştirecek olan şey ahşap evler veya havuzlar değil. Oraya inşaat yapılmaması için her şeyi yapıyoruz. Milleyha Kuş Cenneti'ne inşaat yapılmasına izin verilmeyecek. Bölgeye 5 güvenlik kamerası yerleştirdik. Hepsi kablosuz, güneş enerjisi panelleriyle çalışıyor. Burayı gece gündüz takip ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz sürekli devriye atıyor. Buranın özel mülkiyetten çıkarılıp kamulaştırılması ve resmi bir statü kazandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.