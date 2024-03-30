AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, turizm temsilcilerini iftar yemeğinde buluşturdu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, düzenlediği iftar yemeğiyle kentin turizm temsilcilerini bir araya getirdi.

Yazmacı, düzenlediği Turizm Paydaşları Ortak Akıl Buluşması iftar programıyla kentte turizm alanında hizmet veren 120 işletmeci, STK ve kurum temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu.

Bayram ve yeni sezon öncesi Şanlıurfa'da yapılabilecekleri gözden geçirmek için yola çıktıklarını anlatan Yazmacı, ramazan bereketini paylaştıkları sofranın turizm sektörü açısından da verimli bir bilgi alışverişine döndüğünü belirtti.

Yazmacı, işletmeci olarak sektörü yakından tanıdığını vurgulayarak, TBMM'de gerçekleştirilen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdindeki girişimlerini ve Şanlıurfa Alan Yönetimi başkanlığı için yapılan hazırlıklarla ilgili de turizmcileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın kültür ve turizm alanında bu kadar çeşitliliğe ve zenginliğe sahip olmasına rağmen, halen konaklama kapasitesine ve oranlarına bakıldığında yeteri kadar turizm gelirlerinden pay alınamadığına değinen Yazmacı, şöyle devam etti:

"Şanlıurfamızı bu anlamda daha iyi bir noktaya taşımak hepimizin boynunun borcudur. Tarihi zenginliklerinin daha iyi tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması büyük önem taşıyor. İşte bu noktada Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı çok önemli bir adımdır. Bu adımın atılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağlamıştır. Kentimizi ziyaretinde verdiği müjdenin hayata geçirilmesi için hemen ertesinde TBMM Başkanvekili Sayın Bekir Bozdağ'ın başkanlığında milletvekili arkadaşlarımın da imzasının bulunduğu 11 maddelik kanun teklifimizi TBMM başkanlığına sunduk. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın tarihi değerlerinin korunması ve gün yüzüne çıkarılması, bu sayede kültür ve turizm alanında daha çok pay alması için önemli bir adımdır: "