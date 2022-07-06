Milletvekili Soluk, Zara Cumhuriyet Savcısı Gül için düzenlenen veda programına katıldı

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, bir süre önce tayini çıkan Zara Cumhuriyet Savcısı Hasan Gül için düzenlenen veda programına katılmak üzere ilçeye geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Zara Cumhuriyet Savcısı Hasan Gül için Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Soluk, "İlmiyle geldi, hizmetiyle yolcu ediyoruz. İlçemize yapılacak 24 konutlu adliye lojmanı için gerekli çalışmalarda emekleri olan savcımıza yeni görev yerinde başarılar diliyorum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hasan Gül de "Alışılmışın dışında, halkın içinde olmaya çalıştım. İnsanlarla aramıza mesafe koymadım. Zara'daki çalışma sürecim içerisinde gönlünü kırdığım, üzdüğüm insanlar var ise özür dilerim. Güzel bir çalışma süreci geçirdik. Zara benim için Siverek'ten sonra ikinci memleket oldu." ifadelerini kullandı.

Programa Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, İmranlı Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.