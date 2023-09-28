Milletvekili Ramanlı, Hasankeyf Kaymakamı İmrak'ı ziyaret etti

HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

Ramanlı ziyaretinde, Kaymakam İmrak ile makamında bir süre görüştü.

Kaymakam İmrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramanlı da görev süresi boyunca Batman'ın tanıtımı ve gelişimi için çalışacaklarını belirterek "Çalışmalarımızı ve projelerimizi tamamlayacağız ve sonra görev süremiz dolunca geri dönüp baktığımızda yaptıklarımızla mutlu olacağız. Hep birlikte memleketimiz için çalışacağız." ifadelerini kullandı.