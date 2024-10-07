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Milletvekili Nasıroğlu, Batman-Hasankeyf Yol Çalışmalarını İnceledi

Milletvekili Nasıroğlu, Batman-Hasankeyf Yol Çalışmalarını İnceledi
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman-Hasankeyf kara yolunun 6,6 kilometrelik bölümündeki inşaat çalışmalarını yerinde gördü ve projenin tamamlanmasının ulaşımı nasıl kolaylaştıracağına dair açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman- Hasankeyf kara yolunun 6,6 kilometrelik bölümünde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile söz konusu yolda devam eden çalışmaları inceleyen Milletvekili Nasıroğlu, duble yolun tamamlanmasıyla şehir merkezine ulaşımın rahatlayacağını ve bölünmüş yolla sağlıklı ulaşımın sağlanacağını söyledi.

Nasıroğlu, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

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