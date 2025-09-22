Milletvekili Nasıroğlu, Batman'da Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezini ziyaret eden Nasıroğlu, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Nasıroğlu, ardından kütüphane ve çeşitli kursları ziyaret etti, ders çalışan gençlerle sohbet etti, meslek tercihleri ve gelecek hedeflerini sordu.

Milletvekili Nasıroğlu, daha sonra aynı mahallede yürütülen doğal gaz çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu da yer aldı.