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Milletvekili Nasıroğlu, Batman'da Aileleri Ziyaret Etti

Milletvekili Nasıroğlu, Batman'da Aileleri Ziyaret Etti
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bayındır ve Pazaryeri mahallelerinde ailelerin yanına giderek, talepleri dinledi ve gerekli yardımlar için ilgili birimlerle iletişime geçti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bayındır ve Pazaryeri mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile ilk olarak Bayındır Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesinin evini ziyaret etti.

Aile fertleri ile bir süre görüşen Nasıroğlu, daha sonra Pazaryeri Mahallesi'nde ikamet eden Aslan ailesinin evine konuk oldu.

Nasıroğlu, çocuklarında kas hastalığı bulunan ailelerle de görüşerek, iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlerle iletişime geçti.

Ziyaretten memnuniyet duyan aileler, Nasıroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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