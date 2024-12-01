Milletvekili Nasıroğlu, Batman'da Aileleri Ziyaret Etti

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bayındır ve Pazaryeri mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile ilk olarak Bayındır Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesinin evini ziyaret etti.

Aile fertleri ile bir süre görüşen Nasıroğlu, daha sonra Pazaryeri Mahallesi'nde ikamet eden Aslan ailesinin evine konuk oldu.

Nasıroğlu, çocuklarında kas hastalığı bulunan ailelerle de görüşerek, iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlerle iletişime geçti.

Ziyaretten memnuniyet duyan aileler, Nasıroğlu'na teşekkür etti.