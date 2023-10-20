Milletvekili Çilez'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çilez, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarıyla savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in tarihte benzeri olmayan vahşetle Gazze'de bulunan hastaneyi bombaladığını anımsatan Çilez, şöyle devam etti:

"Amerika ile Batı dünyasının ikiyüzlü ve insanlık dışı yaklaşımları sebebiyle şımarık çocuk edası İsrail'i cesaretlendirmekte, soykırım yapmaya yöneltmektedir. Birleşmiş Milletler halen sessizliğini korumaktadır. Bu olay adeta Birleşmiş Milletlerin beyin ölümünün gerçekleştiğini göstermektedir. En son, yaralıların tedavi gördüğü ve sivillerin sığındığı Gazze'deki hastanenin bombalanması ile 471 kadın, çocuk ve yaşlı şehit olmuştur. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bunun adı savaş değil, soykırımdır. Hastane bombalayan İsrail'in elindeki kan ve hafızalara bıraktığı iz kıyamete kadar silinmeyecek, insanlık bu vahşeti asla unutmayacaktır."

Gazze'de ortaya çıkan tablonun insanlık trajedisi olduğuna işaret eden Çilez, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için dünya bir araya gelmelidir. Bu sadece bir savaş suçu değil, aynı zamanda tüm insanlığa karşı işlenmiş suç olmuştur. İsrail bunun hesabını verecektir. Milletimiz ve dünyadaki Müslümanlar tepkilerini meydanlarda ortaya koymaktadır. Dualarımız Gazze'deki kardeşlerimiz içindir." ifadelerini kullandı.