Milletvekili Canbey, Gençlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Dursunbey ve Kepsut İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği kahvaltı etkinliğinde gençlerle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaştı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Dursunbey ve Kepsut İlçe Gençlik Kolları'nın ortaklaşa düzenlediği kahvaltı etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Programda AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı İbrahim Tuzcu, AK Parti Kepsut İlçe Başkanı İbrahim Özdemir, ilçe gençlik kolları başkanları ve çok sayıda genç katıldı.

Milletvekili Canbey, gençlerle geçirdiği bu özel günde Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaptı. Canbey, "Gençlerimizin enerjisi, inancı ve gayretiyle Türkiye Yüzyılı çok daha güçlü olacak." dedi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
