'Mildiyös hastalığı' üzüm rekoltesini vurdu

TOKAT - Tokat'ta sağanak yağışlar üzümde 'Mildiyös' hastalığına sebebiyet verirken rekoltede düşüş yaşandı.

Tokat'ın Gökçeli kasabası yetiştirilen üzümleri ile adından sıkça söz ettirirken bu yıl üretim çiftçilerin yüzü gülmedi. Tokat'ta etkili olan aşırı sağanak yağışların ardından kasabada bulunan birçok üzüm bağında 'Mildiyös hastalığı' baş gösterdi. Hastalık kasabada üzüm üretimini ciddi oranda düşürdü. Ayrıca Gökçeli kasabasında her yıl düzenlenen Üzüm Şenliği, bu yıl 'Mildiyös hastalığı' nedeniyle yapılmadı.

"500 tondan 100 tona geriledi"

Mildiyös hastalığından dolayı bu yıl verim alamadıklarını belirten çiftçi Mustafa Çoban, "Benim şahsıma ait 4 dönümlük bir alanım var. Bu yıl ne kadar gayret etsek de üzümden verim alamadık. Üzümün kalitesi ve rekoltesinden bu yıl çok noksanlık var. Benim bahçemden 400 ton üzüm çıkması gerekirken 40 ton çıktı. Olan üzümü de çevre şehirler aldılar. Bizim üzüm festivalimiz bu aylarda oluyordu, hasat düşük olduğundan dolayı bu yıl festivalde yapılmadı. Yağışların devam etmesinden dolayı ilaçları kesmeyip kullanmak gerekiyordu. Uzun süreli ilaç kullanımında yapraklarımız da kalıntı oluyor diye aralıklarla az şekilde kullandık. Bu sene böyle olmasından dolayı üzümün rekoltesi düşük oldu. Mildiyös denilen bir hastalıktan kaynaklı oldu. Yapraklarda ve üzümde siyah lekeler oluşuyor. Külleme denilen hastalıkta yağışın çok yağmasından dolayı oluyor. Bu yıl bağcılıkta rekolte de düşük kalitemizde yok diyebilirim. Geçen yıl bağına hiç bakmayan insanların bile üzümü oldu ama bu yıl yağışlardan dolayı olmadı. Bu yıl sadece ilaçlamayı uzun süre yapanlar üzüm alabildi. Kasabanın tamamından 500 ton üzüm çıkacaksa bu yıl en fazla 100 ton çıkmıştır" şeklinde konuştu.