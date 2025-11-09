Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl on birincisi düzenlenen "Milas Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi.

Milas Atapark Meydanı'nda düzenlenen ve 3 gün süren festival kapsamında panel, defile gibi etkinliklerin yanı sıra zeytinyağlı yemek yarışması yapıldı.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödül verilirken yapılan yemekler festivale gelen vatandaşlara ikram edildi.

Ödül töreninde konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, coğrafi işareti tescili almış ürünlerin turizmin değerini artırdığını söyledi.

Muğla'nın tarımsal potansiyelinin yanı sıra öncelikle turizm kenti olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Türkiye'de turizm gelirleri ve turist sayıları bakımından üçüncü sırada. İstanbul, Antalya, Muğla güzellikleriyle potansiyelleriyle Türkiye'de belki de birinci sırada. En güzel koylar, sahiller Muğla'da. Yılda yaklaşık 4 milyon civarında turist geliyor. Yerli turistlerle bu sayı 10 milyonlara kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Akbıyık, Muğla'nın yemek çeşitliliğiyle ve gastronomi kültürüyle çok iyi bir durumda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim coğrafi işaretli birçok ürünümüz var. Milas'ta sadece zeytin ve zeytinyağı değil, Milas böreği de Avrupa Birliği Coğrafi İşareti almış bir ürün. Bunlar da turizmin değerini artırıyor. Gelecek turistlerin sayısını artırıyor. Çünkü ağız tadı her şeyden önemli. Bir amacımız da Muğla'da turizmi 12 aya yaymak. Ekonomimizin ana lokomotifi turizm. Bunu zeytinle, zeytinyağıyla, şenliklerle, gastronomiyle, sağlık ve kültür turizmiyle desteklemeyi hedefliyoruz."

Festival çeşitli gösteriler ve konserlerle son buldu.