Milas'ta Trafik Kazası: Sinema Oyuncusu Yaralandı

Milas'ta Trafik Kazası: Sinema Oyuncusu Yaralandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna ve yanındaki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna (82) ve yanındaki Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Söke yönüne giden Şevket A.'nın (26), kontrolünü yitirdiği 48 YV 264 plakalı otomobil, karşı yöne geçip sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna idaresindeki 34 DPD 017 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Arna, yanındaki Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer aracın sürücüsü Şevket A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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