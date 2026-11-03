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Milas'ta sağanak sonrası denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan sona erdi

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Milas'ta sağanak sonrası denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan sona erdi
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Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Ören Mahallesi sahilinde denizde hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen hortum karaya ulaşmadan sona erdi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Ören Mahallesi sahilinde, denizde hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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