Milas'ta sağanak sonrası denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan sona erdi

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Ören Mahallesi sahilinde, denizde hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı