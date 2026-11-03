Milas'ta sağanak sonrası denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan sona erdi

Milas'ta sağanak sonrası denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Ören Mahallesi sahilinde denizde hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen hortum karaya ulaşmadan sona erdi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Ören Mahallesi sahilinde, denizde hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı