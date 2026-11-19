Milas'ta motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 1 kişi Sahil Güvenlikçe kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Milas ilçesinde Bozbük açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişinin bulunduğu tekne, Yıldız Koyu'na çekildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bozbük açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Teknedeki kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılırken, tekne Yıldız Koyu'na çekildi.
Kaynak: AA