Milas'ta Ekmeğin İçine Gizlenmiş Tabanca Ele Geçirildi
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Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ekmeğin içerisine gizlenmiş halde bir tabanca ele geçirildi. Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye tabanca getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe girişindeki kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, K.T. isimli şüphelinin poşetinde bulunan ekmeğin içerisinde tabanca bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada ekmeğin içerisine gizlenmiş halde tabanca ele geçirildi.
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Milas'a il dışından tabanca getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçe girişindeki kontrol noktasında şüpheli araçları durduran ekipler, K.T'nin poşetinde bulunan ekmeği inceledi.
Ekipler ekmek içerisine gizlenmiş halde tabanca ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.