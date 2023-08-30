Milas'ta Ekmeğin İçine Gizlenmiş Tabanca Ele Geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ekmeğin içerisine gizlenmiş halde bir tabanca ele geçirildi. Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye tabanca getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe girişindeki kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, K.T. isimli şüphelinin poşetinde bulunan ekmeğin içerisinde tabanca bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.