Milas'ta 74 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ekim saat 09.35'te Milas'a bağlı Kazıklı Koyu'nda bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile kara üzerinde tespit edilen 33'ü çocuk 74 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.