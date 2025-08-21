Milas Açıklarında Su Alan Yelkenli Tekne Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında su alan bir yelkenli teknede bulunan 12 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı ve güvenli bir şekilde Ören Gökova Marina'ya getirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesi açıklarında su alan yelkenli teknede bulunan 12 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Ağustos saat 18.19'da Ören açıklarında içerisinde 12 kişinin bulunduğu yelkenli teknenin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, yelkenli tekne içerisinden bulunan 12 kişiyi kurtararak, Ören Gökova Marina'ya getirdi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.