Haberler

Milano'da tramvay raydan çıkarak kaza yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Milano kentinde bir tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtalya'nın Milano kentinde bir tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'da şehir içi toplu ulaşım hatlarından olan 9 numaralı tramvay hattındaki bir tramvay, öğleden sonra yerel saatle 16.00 civarında seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple Vittorio Veneto Bulvarı'nda raydan çıktı.

Tramvay, raydan çıktıktan sonra etraftaki insanlara ve araçlara çarparken, son olarak bir dükkana çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, tramvayın çarptığı 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında tramvaydaki yolcuların da bulunduğu 39 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kazada sıkışanları kurtarmak için çalışma yürüttü.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili taksirle öldürme ve yaralama suçlamalarıyla soruşturma başlattığı ve tramvay sürücüsünün de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar