MİKSEN Genel Başkanlığına yeniden Çiçek seçildi
Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, genel başkanlık görevine yeniden seçildi.
Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, genel başkanlık görevine yeniden seçildi.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, MİKSEN 15. Genel Kurulu düzenlendi.
Kurul kapsamında yapılan genel başkanlık seçimini, mevcut Genel Başkan Fatih Sultan Mehmet Çiçek kazandı.
Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 1997'de kurulan sendikanın geçmişinden bahsetti.
Toplu iş sözleşmelerinde adil yaklaşım ve üyelerin menfaatlerini koruma ilkeleriyle hareket ettiklerini belirten Çiçek, yerel yönetimlerde işveren sendikacılığının önemine dikkati çekti.
Çiçek, sendikanın etki gücüne işaret ederek, yerel yönetimlerde "adalet ve kalkınmayı sağlamak" vizyonunu benimsediklerini bildirdi.