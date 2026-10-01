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MİKSEN Başkanı Çiçek, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin ile iş barışını görüştü

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MİKSEN Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile bir araya geldi. Görüşmede yerel yönetimlerde çalışma barışı, işçi-işveren ilişkileri ve belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi değerlendirildi.

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e ziyarette bulundu.

MİKSEN'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, yerel yönetimlerde çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, çalışma barışının güçlendirilmesi ve belediye hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, belediyelerin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin niteliğinin artırılmasında güçlü kurumsal yapıların ve nitelikli insan kaynağının taşıdığı önem ile yerel yönetimlerde çalışanların hak ve menfaatlerinin gözetilmesiyle birlikte kamu kaynaklarının verimli kullanılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve iş barışının korunmasının ortak bir anlayış içerisinde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, görüşmede, MİKSEN'in yerel yönetimlerde sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma düzeninin oluşturulmasına katkı sunmayı temel önceliklerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

İşçi ve işverenin birbirinin karşısında değil, kamu hizmetinin daha güçlü ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan çalışma hayatının iki temel unsuru olduğunu ifade eden Çiçek, karşılıklı güven, hakkaniyet ve sosyal diyaloğa dayanan bir anlayışın hem çalışanların huzuruna hem de belediyelerin hizmet kapasitesine olumlu katkı sağladığını kaydetti.

Çiçek, yerel yönetimlerin vatandaşın günlük hayatına doğrudan temas eden kurumların başında geldiğini belirterek, belediyelerde güçlü bir çalışma barışının tesis edilmesinin yalnızca çalışan ve işveren açısından değil, doğrudan vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi bakımından da önemli olduğunu ifade etti.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de yerel yönetimlerde çalışma hayatı ve belediyecilik hizmetleri üzerine gerçekleştirilen görüş alışverişinin önemine değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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