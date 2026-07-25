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Mikrokliması ve mavi sedir ormanlarıyla Kızıldağ ziyaretçilerini ağırlıyor

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Kızıldağ Milli Parkı mavi sedir ormanları, yüksek oksijen oranı ve doğal güzellikleriyle yaz sezonunda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Kızıldağ Milli Parkı mavi sedir ormanları, yüksek oksijen oranı ve doğal güzellikleriyle yaz sezonunda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

1993 yılında milli park ilan edilen, doğa ve sağlık turizmini bir arada sunan Kızıldağ'da bungalov evler, çadır ve karavan alanlarında doluluk oranı üst seviyeye ulaştı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Yasin Uzuner, AA muhabirine, Kızıldağ Milli Parkı'nı benzer alanlardan ayıran en önemli özelliklerin, mavi sedir ormanları ile Beyşehir Gölü'ne yakınlığı olduğunu söyledi.

Türkiye'de yalnızca bu bölgede bulunan mavi sedir ormanlarının oluşturduğu mikroklimanın özellikle astım ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanlar tarafından tercih edildiğini belirten Uzuner, Beyşehir Gölü ve Bebik Vadisi'nden gelen hava akımlarının da bölgedeki temiz havayı desteklediğini ifade etti.

Kaymakamlık tarafından işletilen tesislerde bungalov ve konteyner evlerde, kıl çadırlarda ve karavan park alanlarında konaklama imkanı sunulduğunu aktaran Uzuner, sit alanı statüsündeki milli parkta güvenlik devriyelerinin de aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Çadır ve karavan alanlarında yoğunluk yaşanıyor

Kızıldağ Milli Parkı İşletme Müdürü Süleyman Oruç da okulların tatile girmesiyle sezonun en yoğun döneminin yaşandığını söyledi.

Parkta bulunan 75 çadır ve 20 karavan alanının tamamına yakınının dolduğunu belirten Oruç, 5 bungalov ev ile kıl çadır kafeterya ve restoranın da yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Kızıldağ'ın sağlık turizmi açısından önemine dikkati çeken Oruç, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle yürütülen bilimsel çalışma kapsamında 39 astım hastasının 15 gün boyunca bölgede konakladığını hatırlattı.

Bir yıllık takip sonunda hastaların yaklaşık yüzde 70'inde astım atağı görülmediğini ifade eden Oruç, elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığına sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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