Mikonos açıklarında yangın çıkan Blue Carrier 2 gemisindeki 29 kişi tahliye edildi

Mikonos açıklarında yangın çıkan Blue Carrier 2 gemisindeki 29 kişi tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mikonos Adası açıklarında Yunan bayraklı Blue Carrier 2 kargo gemisinde çıkan yangında 29 kişi tahliye edildi. Garaj bölümünde başlayan yangın sonrası tahliye edilenlerin sağlık durumunun iyi olduğu, bölgeye yangın söndürme helikopterlerinin sevk edildiği belirtildi.
Yunanistan'ın Mikonos Adası açıklarında yangın çıkan kargo gemisinin tahliye edildiği belirtildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'deki Mikonos Adası açıklarında bulunan Yunan bayraklı "Blue Carrier 2" isimli kargo gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının garaj bölümünde başlaması üzerine, gemideki 28'i personel, biri tır şoförü 29 kişi filikalarla tahliye edilerek bölgedeki diğer gemiler aracılığıyla Tine Adası'na götürüldü.
Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bölgeye ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.