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Mikonos açıklarında yanan gemi Rodos ve İstanköy'de tedarik sorunu yaratabilir

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Mikonos Adası açıklarında çıkan yangın nedeniyle kargo gemisi Rodos ve İstanköy'e temel ihtiyaç maddeleri taşıyordu. Gemideki 29 kişi filikalarla tahliye edilirken, alternatif çözüm bulunmazsa adalarda bazı ürünlerin tedarikinde sorun yaşanabileceği bildirildi.

Yunanistan'da Mikonos Adası açıklarındaki kargo gemisinde çıkan yangın nedeniyle Rodos ve İstanköy adalarında tedarik sorununun yaşanabileceği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, bu sabah Mikonos Adası açıklarındayken çıkan yangın sebebiyle tahliye edilen kargo gemisi, Rodos ve İstanköy adalarına temel ihtiyaç maddeleri taşıyordu.

ERT'ye konuşan Güney Ege Kamyoncular Birliği Başkanı Konstantinos Stlianu, gemide Rodos ve İstanköy'e ulaştırılacak etler, market ürünleri, ilaçlar, ekipmanlar, giysiler, mobilyalar ve yakıt gibi birçok ürünün bulunduğunu belirtti.

Stilianu, bu nedenle ürün tedarikinde yaşanacak aksamanın günlük ihtiyaçları olumsuz etkileyebileceğini, alternatif çözüm bulunmazsa bazı ürünlerin tedarikinde sorun yaşanabileceğini ifade etti. ???????

Ege'deki Mikonos Adası açıklarında bulunan Yunan bayraklı "Blue Carrier 2" isimli kargo gemisinde bu sabah yangın çıkmış, 28'i personel, biri tır şoförü 29 kişi filikalarla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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