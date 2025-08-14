Mikail Çetinkaya'dan Örnek Davranış: Kazandığı Altını Filistinli Çocuklara Bağışladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan ilkokul öğrencisi, kazandığı çeyrek altını Gazzeli çocuklar ve Filistin halkı için bağışladı.

Beypazarı Müftülüğü tarafından başlatılan yaz dönemi Kur'an-ı Kerim okuma kursuna katılan Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mikail Çetinkaya, yarışmada ilçe birincisi olarak çeyrek altın ödülü kazandı.

Kazandığı ödülü İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e teslim eden Çetinkaya, "Filistinli kardeşlerimiz aç kalmasın. Onların benden daha çok ihtiyacı var. Bu hediyemin Gazze ve Filistinli kardeşlerimize gönderilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Süsün ise küçük yaşta sergilediği bu örnek davranış dolayısıyla Çetinkaya'ya teşekkür etti.