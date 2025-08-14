Mikail Çetinkaya'dan Örnek Davranış: Kazandığı Altını Filistinli Çocuklara Bağışladı

Mikail Çetinkaya'dan Örnek Davranış: Kazandığı Altını Filistinli Çocuklara Bağışladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan ilkokul öğrencisi Mikail Çetinkaya, kazandığı çeyrek altını Gazzeli çocuklar için bağışladı. Çetinkaya, 'Filistinli kardeşlerimiz aç kalmasın' dedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan ilkokul öğrencisi, kazandığı çeyrek altını Gazzeli çocuklar ve Filistin halkı için bağışladı.

Beypazarı Müftülüğü tarafından başlatılan yaz dönemi Kur'an-ı Kerim okuma kursuna katılan Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mikail Çetinkaya, yarışmada ilçe birincisi olarak çeyrek altın ödülü kazandı.

Kazandığı ödülü İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e teslim eden Çetinkaya, "Filistinli kardeşlerimiz aç kalmasın. Onların benden daha çok ihtiyacı var. Bu hediyemin Gazze ve Filistinli kardeşlerimize gönderilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Süsün ise küçük yaşta sergilediği bu örnek davranış dolayısıyla Çetinkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında

CHP'den istifa edip soluğu AK Parti sıralarında aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.