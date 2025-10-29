Mihriban Aliyeva'dan Türkiye'nin 102. Yılına Kutlama Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı.

Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesaplarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, "Halklarımızın gurur kaynağı olan Azerbaycan-Türkiye birliği ve kardeşliği ebedi ve sarsılmaz olsun." ifadeleri yer aldı.