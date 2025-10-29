Haberler

Mihriban Aliyeva'dan Türkiye'nin 102. Yılına Kutlama Mesajı

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını sosyal medya üzerinden kutlayarak iki ülke arasındaki birliği vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı.

Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesaplarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, "Halklarımızın gurur kaynağı olan Azerbaycan-Türkiye birliği ve kardeşliği ebedi ve sarsılmaz olsun." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
